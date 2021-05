Terans é regularizado e pode estrear no Athletico-PR no domingo

Brasileiro

Terans teve seu nome publicado no BID da CBF nesta quinta-feira

Publicado em 27/05/2021

Curitiba, PR, 27 (AFI) – O foco do Athletico-PR está voltado para o jogo desta quinta-feira, contra o Aucas-EQU, pela Copa Sul-Americana, mas o técnico António Oliveira ganhou uma boa opção para a estreia no Brasileirão.

Nesta quinta, o meia Terans teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e está à disposição para o jogo de domingo, contra o América-MG, em Curitiba.

O uruguaio de 26 anos foi contratado pelo Athletico-PR junto ao Atlético-MG no último final de semana e custou cerca de R$ 7,5 milhões. O contrato assinado com o Furacão tem duração de quatro anos.

Se o Athletico-PR passar para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, Terans poderá ser inscrito. Para isso, o time precisa de um simples empate com o já eliminado Aucas-EQU, em casa.

Na liderança do Grupo D, o Furacão tem 12 pontos, três a mais que o vice-líder Melgar-PER, que enfrenta o Metropolitanos-VEN, no Peru. Se os peruanos não ganharem, o time brasileiro avança independente do seu resultado.