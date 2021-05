Libertadores

The Strongest-BOL x Santos – Peixe tenta engatar 2ª vitória para seguir vivo



Do outro lado, o time boliviano vem embalado de uma vitória sobre o líder da chave e também precisa de mais três pontos

Publicado em 17/05/2021

por Agência Futebol Interior

Santos, SP, 17 (AFI) – Com ânimos renovados após vencer o Boca Juniors por 1 a 0 na estreia de Fernando Diniz, o Santos quer somar mais três pontos para se manter vivo na briga pela classificação no Grupo C da Libertadores. O time da Vila Belmiro volta a campo nesta terça-feira (18) diante do The Strongest, da Bolívia, às 19h15 (horário de Brasília), fora de casa, no Estádio Hernando Siles, em La Paz.

Com uma campanha de duas derrotas seguidas e depois duas vitórias, o Santos aparece na segunda posição do Grupo C com seis pontos. O rival é lanterna da chave com apenas três e depois de três derrotas seguidas, conquistou a primeira vitóra na rodada passada. A chave é liderada pelo Barcelona de Guayaquil com nove e o Boca Juniors é terceiro também com seis.

The Strongest-BOL e Santos duelam na 5ª rodada da Libertadores

SANTOS

Com um treino na tarde desta segunda-feira (17), o Santos encerrou a sua preparação já na Bolívia, mas está hospedado em Santa Cruz de la Sierra, cidade que fica a pouco mais de 400 metros acima do nível do mar, para diminuir os efeitos da altitude.

Mesmo suspenso após ser expulso contra o Boca Juniors, o técnico Fernando Diniz está junto com a delegação na Bolívia e comandou essa última atividade. A tendência é que Márcio Araújo seja o interino no duelo, treinando a equipe na beira do gramado.

Dentro de campo, o atacante Marinho é desfalque certo. Ele se recupera de uma lesão na coxa esquerda e seguiu em Santos. Do outro lado, o Departamento Médico liberou o volante Alison que está recuperado de um desconforto no joelho direito e é uma opção.

RIVAIS

Do outro lado, o The Strongest chega embalado de uma vitória sobre o líder da chave Barcelona de Guayaquil, pelo placar de 2 a 0. Para o duelo, o técnico Gustavo Florentín deve mandar a campo o que tem de melhor e de quebra, quer usar a altitude de La Paz como reforço para ajudar na briga pela vitória. A tendência é que a equipe não tenha grandes mudanças em relação ao jogo passado.