Thelma Assis desabafa após ataques racistas: ‘superem a minha vitória no BBB’

A campeã do BBB20, Thelma Assis, usou ser perfil oficial no Twitter, na madrugada desta terça-feira (18), para desabar sobre novos ataques racistas que vem sofrendo.

A médica revelou que passou o dia estudando e, ao entrar em seu perfil, se deparou com mais mensagens de ódio. “Hoje tirei o dia pra estudar. Vim dar uma olhada no Twitter e um monte de gente me marcando pra jogar hate. Gente tóxica que cria rivalidade onde não existe e não perdem a oportunidade de me atacar. Cambada de racista que não aceita ver mulher preta ocupando todos os espaços”, escreveu.

Em outro tweet, Thelma pediu que superassem o seu triunfo no BBB20. “Superem a minha vitória no BBB, pois o dinheiro já tá rendendo faz mais de 1 ano (…) Minha saúde mental vcs não vão tirar.”, escreveu Theliminha.