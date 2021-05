Ti Ti Ti: saiba o que vai acontecer entre os dias 24 a 28 de maio

Marta e Nicole veem Jaqueline na porta da casa de Ariclenes e a intimidam. Thaísa percebe o clima de romance entre Desirée e Armandinho. Ariclenes resolve usar os tecidos manchados por Jaqueline para fazer sua coleção e avisa a Marta que Valentim pagará seu prejuízo. Rebeca conta para Camila que Edgar se mudou para um flat. Jaqueline revela que se vingou da equipe de Valentim e Jacques teme uma represália do rival. Ariclenes observa o ateliê de Jacques quando é surpreendido por Rosário, que o confunde com Roberval. Rosário convida Ariclenes para entrar no ateliê e ele invade o escritório de Jacques. Armandinho passa a tarde com Desirée. Luisa visita Edgar no flat e tenta reatar o romance deles. Marcela comunica a Bruna e Gustavo que vai embora da mansão. Ariclenes leva Luti para conhecer Cecília e ela se emociona. Jacques encontra seu escritório revirado por Victor Valentim.

Terça-feira (25)

Edgar e Marcela entram em casa e se surpreendem com a presença de Luisa. Armandinho desiste de dar o colar para Desirée ao saber que a modelo posará para um comercial de lingerie. Luti percebe a hostilidade entre Ariclenes e Valquíria. Dr. Eduardo oferece uma carona para Julinho. Camila aparece para jantar com Edgar. Suzana diz a Ariclenes que Victor Valentim é outra pessoa e deixa o ex-marido enciumado. Valquíria fala mal de Ariclenes, sem saber que ele é o pai de Luti. Bruna conversa com Julinho sobre Eduardo. Clotilde diz a Jacques que aceita voltar a trabalhar no ateliê. Rosário vê Clotilde se aproximar de Jaqueline e desconfia. Luisa avança com o carro em direção a Marcela.

Quarta-feira (26)

Edgar combina com Marcela de fugirem para o Rio de Janeiro. Luti confessa que Ariclenes é seu pai e Valquíria não se conforma com a mentira do namorado. Suzana manda prender Ariclenes por invasão a domicílio, mas acaba retirando a queixa contra o ex. Clotilde envia as fotos de Camila na boate para sites de fofoca. Jorgito vê as fotos de Camila na internet e avisa à irmã. Camila teme que Edgar desista de se casar com ela. Luisa vê Marcela partindo e conclui que ela foi encontrar Edgar. Amanda aparece na casa de Jorgito para consolar Camila. Luisa conta para Bruna que Edgar saiu do flat e pode ter desistido do casamento. Marcela encontra Edgar no aeroporto. Luisa insiste que Bruna beba água e a dopa com um remédio para dormir. Gustavo pede para Luisa localizar Edgar e ela pressiona Julinho. Ninguém consegue achar Edgar e Camila acredita que ele realmente desistiu do casamento. Gabriela discute com Valquíria. Luti entrega as flores de Victor Valentim na casa de Camila e fica fascinado ao vê-la vestida de noiva. Edgar e Marcela se preparam para embarcar para o Rio de Janeiro quando Julinho surge no aeroporto.

Quinta-feira (27)

Jorgito percebe a indecisão da irmã e a incentiva a desistir do casamento. Camila vê Luti na porta da igreja e pega uma carona em sua moto. Bruna passa mal e é amparada por Gustavo. Rebeca desmaia e é acudida por Gino. Luti leva Camila para a vila do Belenzinho. Gustavo cobra uma atitude de Edgar, que não reage. Jaqueline conta para Jacques que a noiva fugiu antes de entrar na igreja. Luisa insiste que Edgar deve ir atrás de Camila e ele se irrita. Camila desabafa com Luti. Camila fala com Rebeca ao telefone e pede um tempo para pensar em tudo o que aconteceu. Camila pede para passar a noite na casa de Luti e ele consente. Edgar não consegue disfarçar sua alegria e beija Marcela. Valquíria liga para Luti e ele diz que não poderá se encontrar com ela. Luisa encontra o endereço de Luti nos arquivos da agência. Jacques comenta que Camila fugiu com o filho de Ariclenes e Valquíria se espanta. Gustavo flagra Edgar com Marcela e se revolta. Luisa aparece na casa de Luti e pede para falar com Camila.

Sexta-feira (28)

Luisa discute com Rebeca. Suzana se irrita com as insinuações de Jacques. Amanda pede ajuda a Dorinha para conquistar Giancarlo. Luti tenta se reconciliar com Valquíria, mas ela não cede. Edgar vai à casa de Rebeca com Bruna. Bruna fica chocada quando Jorgito revela que Edgar tinha um caso com Luisa. Edgar conversa com Camila e os dois ficam amigos. Giancarlo vê Alex tentando se aproximar de Luisa e fala que ela é sócia de Edgar na Lugar Models. Jorgito combina com Amanda mais uma tentativa de aproximação com Desirée e Thaísa ouve. Jaqueline ameaça destruir a nova coleção de Jacques se ele não lhe disser por que procurou Suzana. Rebeca promove Gino. Bruna rejeita Edgar e Gustavo estranha. Amanda e Dorinha chegam ao bar do hotel e encontram Giancarlo e Alex. Jorgito marca um encontro com Desirée. Thaísa conta para Armandinho que Desirée vai sair com Jorgito. Gastãozinho diz a Jacques que está à procura de outro costureiro para Gigi e o estilista indica Victor Valentim. Marcela revela para Edgar tudo o que Luisa armou contra ela. Desirée espera por Jorgito quando Armandinho chega e a pede em casamento. Edgar discute com Luisa.