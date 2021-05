Tiago Iorc some mais ma vez por quase um ano após polêmicas com ex-empresário e Anavitória

Em maio do ano passado, Tiago Iorc fez a alegria dos fãs ao retornar de um exílio nos EUA, após 1 ano e meio longe de tudo e de todos. Na ocasião, o cantor lançou um álbum e chegou a divulgar o novo projeto em programas de TV. Dois meses depois, ele abandonou as redes e voltou a sumir. Seu último post no Instagram foi feito em 13 de julho, o que tem deixado os fãs com saudade e preocupados.