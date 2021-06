Tierry grava DVD com participação de Maiara e Maraisa e Gabi Martins

Neste fim de semana, Tierry gravou seu novo DVD intitulado “O pai das crianças”, em Goiânia. O projeto faz referência aos sofredores de plantão, que associam nas músicas do artista uma forma de curar a sua melancolia ou uma forma de afagar as mágoas ouvindo as canções do cantor.

O projeto contou com participou de Maiara e Maraisa, Zé Vaqueiro, Gabi Martins e Jorge. Com 16 faixas inéditas, “O Pai das Crianças” foi gravado sem plateia em um galpão que foi transformado em bar e era tão real que deu a sensação de estar em algum boteco deste Brasil. “Eu queria muito trazer o universo do bar para o meu DVD, que é sempre um lugar para sofrer, beber e chorar. Idealizamos todo o conceito e, assim, saiu o registro”, explicou Tierry. Foto: divulgação / Lavínia Souza