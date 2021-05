Brasileiro

Bom filho à casa torna! Time da Série B anuncia retorno de meia que estava no Goiás



Trata-se do velho conhecido volante Neto, de 21 anos, que começou na base do Dragão e estava no Goiás

Publicado em 21/05/2021

por Agência Futebol Interior

Aracaju, SE, 21 (AFI) – Focado na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro que começa no próximo final de semana, o Confiança segue ativo no mercado e nesta sexta-feira (21) confirmou a chegada do terceiro reforço. Trata-se do velho conhecido volante Neto, de 21 anos, que começou na base do Dragão e estava no Goiás.

Neto é o terceiro reforço do Confiança para Série B

“Cria da base! Anunciamos o retorno do volante Neto ao Dragão. O atleta é mais um reforço para a Série B e já está disponível no Boletim Diário Informativo (BID)”, confirmou o clube sergipano nas redes sociais.

Cria da base do Confiança, Neto foi promovido ao profissional em 2018 e no ano seguinte, já fez parte do elenco que foi campeão estadual. Em 2020, depois de disputar a Copa São Paulo, também no Dragãozinho, foi contratado pelo Goiás para atuar na equipe sub 20. Neste ano, voltou ao time de cima, dessa vez do alviverde e fez uma partida.

O Confiança estreia na Série B do Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro, no próximo dia 29 de maio, na Arena Batistão, às 16h30.