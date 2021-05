Brasileiro

Time da Série D anuncia chegada de novo técnico que estava em rival do Maranhense



Trata-se de Marcinho Guerreiro, que recentemente deixou o Moto Club e agora acertou com o Juventude-MA

Publicado em 22/05/2021

por Agência Futebol Interior

São Luís, MA, 22 (AFI) – Com inicio previsto para daqui pouco mais de dez dias, no dia 5 de junho, alguns times estão tendo que correr contra o tempo para fechar seus elencos para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Um desses casos é o Juventude-MA que neste sábado (22) oficializou a chegada de seu novo treinador. Trata-se de Marcinho Guerreiro, que recentemente deixou o Moto Club, e já deu as primeiras palavras como comandante do time de São Mateus.

“O time vai manter uma base e isso é bom. Agora é ter tranquilidade e trabalhar firme para a estreia contra o 4 de Julho. Já estou acompanhando todos os nossos adversários”, disse Marcinho.

Ele chega para substituir Toninho Pesso, que foi desligado da equipe ao final do Campeonato Maranhense. Marcinho Guerreiro é aguardado em Sãio Luís na próxima terça-feira (25), quando será apresentado oficialmente, no Estádio Pinheirão. Com a chegada dele, será feita uma lista de jogadores que irão permanecer e será intensificada a busca por reforços.

O Juventude está no Grupo 2 da Série D ao lado dos outros maranhenses na competição, Moto Club e Imperatriz. A estreia do time está marcada para dia 5 de junho, contra o 4 de Julho-PI, no Pinheirão, em São Mateus.