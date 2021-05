Brasileiro

Time da Série D tem estádio pichado após rebaixamento no Pernambucano



Na segunda-feira (18), o Central teve o rebaixamento decretado para a segunda divisão estadual

Publicado em 18/05/2021

por Agência Futebol Interior

Caruaru, PE, 18 (AFI) – A noite em que foi decretado o rebaixamento para a Segunda Divisão do Campeonato Pernambucano, foi tensa nos arredores do Central. Isso porque, o estádio Lacerdão amanheceu pichado pela torcida que não poupou críticas a atual diretoria.

Dentre as palavras que foram escritas em um dos portões do estádio, foram vistas: ‘Vocês não merece o Central’, ‘Ladrão’, ‘Safado’, ‘Alexandre FD*’, entre outros.

Um dos portões do Estádio Lacerdão amanheceu completamente pichado

O principal alvo das pichações foi o presidente Alexandre César, que na visão da torcida tem feito uma ‘gestão amadora’. Até o momento, o mandatário ainda não se manifestou sobre o rebaixamento do Patativa no estadual.

De qualquer forma, agora o Central se prepara para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. A estreia será no dia 05 de junho, diante do América-RN, fora de casa, às 15h, na Arena das Dunas, em Natal, pelo Grupo C da competição nacional.