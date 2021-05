Brasileiro

Time do Brasileirão renova com lateral que está emprestado do Atlético-MG



“O lateral-esquerdo Lucas Hernández prorrogou o contrato de empréstimo com o Dourado até 31/12/2021”, informou o Cuiabá

Publicado em 17/05/2021

por Agência Futebol Interior

Cuiabá, MT, 17 (AFI) – Focado na primeira vez que irá disputar a elite do Campeonato Brasileiro, o Cuiabá segue se movimentando no mercado e nesta segunda-feira (17) oficializou a renovação de um importante jogador. Trata-se do lateral-esquerdo uruguaio Lucas Hernández, que está no Dourado desde o ano passado emprestado do Atlético-MG.

“O lateral-esquerdo Lucas Hernández prorrogou o contrato de empréstimo com o Dourado até 31/12/2021. Lucas disputou 10 jogos com a camisa do Dourado, mas sofreu uma lesão no joelho no dia 24 de novembro contra o Confiança, que o tirou das rodadas finais da Série B. Recuperado, o lateral já treina com o grupo e em breve ficará à disposição do treinador Alberto Valentim para a disputa da Série A”, informou a diretoria do Cuiabá.

Cuiabá renova com lateral que está emprestado do Atlético-MG

Natural de Montevidéu, capital do Uruguai, Lucas tem 28 anos e já atuou por clubes como Huracán, Peñarol, Atlético-MG, entre outros. No time mineiro, conquistou o titulo estadual de 2020. Ele também tem no currículo, o bicampeonato uruguaio, em 2017 e 2018, pelo Peñarol.

O novo contrato junto do Dourado será válido até o final da temporada. Ao todo, fez dez jogos antes de se machucar, mas agradou a diretoria e a comissão técnica, por isso teve o contrato renovado.