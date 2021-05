Time perde 12 pontos por escalação irregular e deve ser rebaixado

Potiguar

Potiguar: Palmeira perde 12 pontos por escalação irregular e deve ser rebaixado



Clube escalou jovem de 15 anos nas três primeiras rodadas do Campeonato Potiguar

Publicado em 22/05/2021

por Agência Futebol Interior

Natal, RN, 22 (AFI) – O Palmeira deve ser o time rebaixado no Campeonato Potiguar de 2021. Isso porque o time foi julgado pelo Pleno do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Norte e perdeu 12 pontos por escalar de forma irregular o atleta Eduardo Vinicius em duelos pelo Estadual. Cabe recurso da decisão no STJD.

Mesmo com 15 anos, Eduardo Vinicius foi relacionado pelo Palmeira para algumas partidas da Copa Cidade de Natal, primeiro turno do campeonato. Na época, o Potiguar de Mossoró protocolou Notícia de Infração, com o caso sendo levado à análise e posteriormente julgado pelos procuradores no órgão desportivo.

O Regulamento Geral de Competições da Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol veda a participação de menores de 16 anos em partidas de futebol. E o Palmeira relacionou o jovem em três jogos – contra Assu, Globo e ABC. Foram as três primeiras partidas da competição.

O fato inusitado é que Eduardo Vinicius completou 16 anos em 2 de abril e depois atuou por mais algumas partidas do Palmeira, desta vez tendo condição legal para participar dos jogos. Por isso, neste caso não há risco de punição.

Palmeira perdeu 12 pontos por escalar jogador de 15 anos no Estadual

Em julgamento no Pleno do Tribunal de Justiça Desportiva, o clube foi punido com a perda dos três pontos conquistados nestas partidas, além de punição com a “perda do número máximo de pontos atribuídos a uma vitória no regulamento da competição, independentemente do resultado”.

O Palmeira tinha 13 pontos na classificação geral do Campeonato Potiguar. Com a perda dos 12 pontos ficou com apenas 1 e caiu para a lanterna do Estadual, sendo o provável rebaixado no campeonato. Isso porque o Assu, penúltimo, tem 8 pontos e restam apenas 6 em disputa. Logo, o Palmeira só poderia chegar a 7.

Como cabe recurso da decisão, o rebaixamento do Palmeira ainda não pode ser decretado pela Federação, o que deverá ocorrer posteriormente.