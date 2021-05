Maranhense

Time que disputará final do Maranhense tem surto de Covid na véspera do jogo



Moto Club teve oito casos confirmados no elenco, seis jogadores, presidente e massagista. Dos infectados, apenas um é titular

Publicado em 22/05/2021

São Luis, MA, 22 (AFI) – Nas vésperas da final do Campeonato Maranhense contra o Sampaio Corrêa, o Moto Club teve oito casos confirmados de Covid-19. Destes oito, seis são atletas que jogariam a final na manhã de domingo, às 22h. Os atletas estão em isolamento e apenas com sintomas leves.

Os seis jogadores que não jogam por conta da infecção são os meias Cleitinho, Bolinha e Marcus Vinícius. Estes dois últimos promovidos recentemente da categoria de base. Tem ainda os atacantes Maurinho e Gleydisson, e o volante Recife.

PREJUÍZO MENOR

Destes jogadores, apenas Cleitinho estava na formação titular, mas foi afastado desde a semana do primeiro jogo da final.

COMISSÃO TÉCNICA



Além dos seis atletas, os outros dois casos foram do presidente Natanael Júnior e do massagista do time Josué Amorim.

Apesar da situação adversa, o cartola revelou que está otimista para a final.

“Amanhã assistirei e torcerei de casa. Vamos ser campeões. Sinto só um pouco de febre, moleza no corpo e dor de cabeça, mas vai dar tudo certo – disse o presidente do Moto Club no começo da tarde deste sábado”, disse o presidente.

VITÓRIA SIMPLES NÃO BASTA



Na final deste domingo, o Moto precisa vencer o Sampaio por uma diferença mínima de dois gols para ser campeão. Se vencer por apenas um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis.