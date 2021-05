Tinder: Vibes é a nova função para ajudar nas conversas do app

O Tinder anunciou uma nova funcionalidade chamada Vibes, que serve para facilitar os papos dentro do aplicativo. Utilizando geolocalização, a ferramenta libera uma série de perguntas em uma área e permite que os usuários expressem suas opiniões sobre interesses específicos.

As respostas das perguntas do Vibes ficam disponível no perfil do usuário durante 72 horas e podem ser vistas por outras pessoas que também aceitaram participar da brincadeira. Quando um match acontece, a função utiliza as respostas para ajudar o casal a começar uma conversa.

Fonte: The Verge

De acordo com o Tinder, as perguntas que aparecerão nos eventos de Vibes são variadas e incluem desde comportamentos até opiniões sobre cultura pop. Os conteúdos também são perenes: cada questionário ficará disponível por no máximo 48 horas, informam os responsáveis pelo app.

Sempre que um evento de Vibes estiver disponível, o usuário receberá uma notificação do aplicativo para participar. A novidade pode tornar a plataforma mais movimentada: segundo o Tinder, os testes realizados com a função ajudaram a aumentar o número de curtidas e matches no app.

A função Vibes nasceu após o sucesso de outras ferramentas interativas do aplicativo. Em 2019, o Tinder recebeu o Match Time, que indica quando a plataforma está sendo utilizada por vários usuários simultaneamente em uma região.

Já no ano passado a companhia lançou a Swipe Night, uma série interativa distribuída dentro do aplicativo. Além de trazer uma história original, a produção colocava o usuário dentro narrativa e podia render matches durante a experiência.