TJD-RJ intima nove de times cariocas por suspeita de manipulação de resultados



O Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD-RJ) intimou cinco jogadores, ex-técnico, gerente e presidente do Macaé

Publicado em 31/05/2021

por Agência Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 31 (AFI) – O futebol carioca vem sendo alvo de esquema de apostas. O Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD-RJ) intimou cinco jogadores, ex-técnico, gerente e presidente do Macaé. O mandatário do Madureira também terá que responder ao inquérito.

Polícia crê em manipulação de resultados em jogo entre Madureira e Macaé

Foram intimados nesta segunda-feira: o goleiro Ricardo, os zagueiros Wanderson Ferreira e Álvaro, os laterais Álvaro e Rossales, além do técnico Luciano Lamóglia. O gerente Carlos Alberto Jos Ferreira e o presidente Elias Duba também foram chamados, sem contar o mandatário do Macaé, Mirinho.

Os jogadores do Macaé negaram qualquer participação em caso de apostas. Na ocasião, os atletas do Leão protestaram contra atraso salarial. O Madureira venceu por 4 a 2, no Conselheiro Galvão.

INVESTIGAÇÃO

A Polícia Civil e o Tribunal de Justiça Desportiv usaram como base as informações de um relatório montado por uma empresa especializada, contratada para Ferj, para indiciar os já citados. Houve indicação de movimentos suspeitos em casa de apostas.