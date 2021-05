Gatas FI: Torcedora do Corinthians, musa faz ensaio e conversa com Portal FI



Publicado em 17/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 17 (AFI) – A modelo Joselene Moreno, torcedora do Corinthians, bateu um papo com o Portal Futebol Interior sobre diversos assuntos. Um de seus desejos, por exemplo, é frequentar mais a Arena Corinthians após a pandemia. Confira a entrevista e, claro, fotos do ensaio.

Bate bola com a Musa

Nome: Joselene Moreno

Aniversário : 28/10/1985

Signo : Escorpião

Torcedora : Corinthians

Comida predileta: Brasileira

Perfume : Elysée

Paixões: A arte da transformação, maquiagem artística

Uma loucura que fez pelo seu time? Não cheguei a fazer nenhuma loucura

Ídolo: Meus pais..eles são meus exemplos de honestidade, esforço e humildade

Frase : A caridade é um exercício espiritual… Quem pratica o bem, coloca em movimento as forças da alma.

Qual os títulos marcantes que você lembra do timão? Libertadores e mundial

Mudando de assunto, você tem uma legião de seguidores como é, vc trabalha com o que?

Atualmente trabalho em um Studio de beleza, faço vários procedimentos estéticos, porém o que chama mais a atenção dos seguidores são as maquiagens artísticas

Você frequentava as arquibancada da arena Corinthians?

Não, porém é um sonho que quero realizar

O que mais sente falta?

Ir ao parque com minha família, amo o contato com a natureza

Considerações finais: Estou muito feliz por representar o Corinthians aqui no futebol interior, espero que me sigam nas redes sociais

