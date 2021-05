Torcida do Corinthians prepara mosaico sem provocações para o Majestoso

A Gaviões da Fiel publicou o mosaico preparado na Neo Química Arena para o clássico contra o São Paulo, neste domingo. A partida é válida pela 10ª rodada do Campeonato Paulista e coloca em jogo muito mais do que o resultado.

“Amanhã é dia de clássico e já estamos arrumando a nossa casa”, escreveu o perfil da torcida organizada.

Ambos já classificados para a próxima fase da competição estadual, os times entram em campo em momentos opostos.

Amanhã é dia de clássico e já estamos arrumando a nossa casa. 🏴🏁🏴🏁🏴🏁#LiberdadePraTorcer #Gavioes #VaiCorinthians pic.twitter.com/40JJvPfEGC — GAVIÕES DA FIEL (@gavioesoficial) May 1, 2021

O Corinthians vem de derrota em casa para o Peñarol e está em situação complicada na Sul-Americana. O mau futebol apresentado pelo clube vem criando incertezas para o técnico Vagner Mancini. Uma derrota no Majestoso deixa a situação do treinador ainda mais desconfortável.

Do outro lado, o São Paulo vive bom momento tanto no Paulista quanto na Libertadores. A equipe de Hernán Crespo chega motivada para acabar com a tabu de nunca ter vencido o rival em sua nova arena. Já são dez derrotas e três empates na casa do Corinthians.