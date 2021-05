Torcida protesta em frente ao CT e pede ‘fora, Mancini’ antes do clássico contra o São Paulo

Um dia antes do clássico com o São Paulo, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista, torcedores do Corinthians protestaram em frente ao CT Joaquim Grava, na manhã deste sábado.

Tudo é fruto da insatisfação com o atual momento da equipe, que não demonstra em campo o desempenho esperado pelos corintianos.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Os manifestantes fizeram cruzes com o nome de alguns jogadores como Cássio, Jô, Fagner, Luan, além do próprio técnico Vagner Mancini, e as colocaram no gramado e em frente ao portão do CT.

Os torcedores também estenderam faixas pedindo a demissão do atual treinador: “Elenco morto”, “Acabou a paz”, “Fora Mancini” e “Timão é tradição, não pode ter c…”.

O Corinthians atualmente lidera seu grupo no Campeonato Paulista e já está classificado para as quartas-de-final.

Torcedores do Corinthians protestaram em frente ao CT Joaquim Grava Divulgação

Porém, na Copa Sul-Americana, com a derrota para o Peñarol, em Itaquera, na última quinta-feira, a equipe ocupa a 3ª posição.