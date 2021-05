Tottenham faz consulta por atacante do Corinthians e estaria disposto a pagar R$ 65 milhões, diz jornal

O jovem atacante Rodrigo Varanda, do Corinthians, é mais um talento do futebol brasileiro que está na mira de clubes europeus e pode deixar o país nos próximos meses.

Ao menos segundo o The Sun, da Inglaterra, que publicou neste domingo (2) que o Tottenham monitora o atleta há alguns anos por meio de números obtidos com scouts e que já até fez uma primeira consulta ao clube brasileiro com o objetivo de pagar 8,7 milhões de libras, pouco mais de R$ 65 milhões na cotação atual. A multa do atacante é de R$ 370 milhões.

O ESPN.com.br apurou a situação com fontes que confirmaram que existe, de fato, um interesse e que há sim uma sondagem por parte do Tottenham.

No entanto, a reportagem obteve a informação de que o processo de renovação de Varanda com o Corinthians está “bem encaminhado” e que faltam “pequenos detalhes” para que a operação seja concluída.

O vínculo atual tem duração apenas até janeiro de 2022, o que faz com que o garoto possa assinar um pré-contrato com qualquer equipe, de graça, a partir de julho deste ano.

A reportagem também teve a informação de que caso chegue uma proposta oficial com o valor acima, a mesma seria aceita imediatamente pelo Corinthians. O clube paulista convive com grandes problemas financeiros e dívidas que ultrapassam R$ 1 bilhão. A expectativa é justamente que nomes como Rodrigo Varanda sejam a ‘salvação da lavoura’.

Com apenas 18 anos, Varanda subiu para o profissional na atual temporada e fez dez partidas entre Campeonato Paulista e Copa do Brasil. O único gol do garoto aconteceu no empate por 2 a 2 contra o Palmeiras, na Neo Química Arena, pelo estadual.