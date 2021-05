Tranformação: ex-bbb João Luiz aparece como Drag Queen; veja vídeo

O ex-bbb João Luiz foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter após aparecer completamente diferente nas redes sociais. Ele foi o convidado do quadro “Dellamake”, da drag queen Bianca Dellafancy e passou por uma transformação drag impressionante.

As drag queens são personagens criadas por artistas performáticos. Normalmente, essas personagens se vestem com roupas extravagantes, usa maquiagens bem marcadas e fazem performances artísticas. Bianca Dellafancy, drag que ajudou o ex-bbb a se montar, é uma das mais famosas do Brasil, com um canal de 210 mil inscritos no YouTube e quase 340 mil seguidores no Instagram.