Treinador do Barretos comemora fase e pede foco na briga por vaga

Bira Arruda assumiu o Barretos na quarta rodada, em 11º e hoje é o terceiro colocado

Publicado em 21/05/2021

por Agência Futebol Interior

Barretos, SP, 21 (AFI) – A 13ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3 foi finalizada nesta quinta-feira (20), com oito partidas e três visitantes se dando bem fora de casa, quando o São José venceu o Nacional por 2 a 1, o Noroeste foi a Batatais e venceu o time da casa também por 2 a 1 e o Barretos foi até Lins e fez 2 a 0 sobre Linense, dando um grande passo rumo a sua classificação.

GRANDE FASE

Foto: Divulgação

O time comandado pelo técnico Bira Arruda foi até a cidade de Lins e fez 2 a 0, assumindo a terceira posição na tabela de classificação. O treinador vem realizando uma grande campanha no comando do Barretos.

Quando assumiu a equipe, na quarta rodada, em 11º, perdeu para o Capivariano por 3 a 2, mas na sequência engatou quatro jogos de invencibilidade, com três vitórias e um empate, vencendo times que ocupavam a ponta da tabela, como Marília e Nacional, e hoje é o terceiro.

“Muito feliz com o trabalho realizado e a resposta dos atletas, que entenderam nosso método de trabalho e os resultados tem sido positivos, principalmente jogando fora e temos que ter o equilíbrio tanto em casa como fora”, disse o treinador.

FALTA POUCO

Com a vitória fora de casa diante do Linense, o Barretos chegou a 21 pontos ganhos, pulando para a terceira posição. Assim, caso os comandados por Bira vençam o Votuporanguense, vice-líder, no sábado (22) e o Capivariano, nono colocado com 18 pontos, não derrote o Desportivo Brasil, o Touro se classifica com uma rodada de antecedência.

“Nossa classificação depende somente das nossas forças. Vamos enfrentar uma equipe que vem realizando uma grande campanha, mas jogamos em casa e temos que nos impor em busca da vitória”, finalizou Bira Arruda.

O Barretos volta a campo neste sábado (22), às 17h, no Estádio Fortaleza, em Barretos, diante do vice-líder Votuporanguense.