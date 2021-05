Paulista

PAULISTA A3: Três times brigam pela liderança e para encaminhar a classificação



Publicado em 19/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 19 (AFI) – Com o fim da primeira fase cada vez mais perto, a briga pela classificação para as quartas de final e para se salvar do rebaixamento está cada vez mais quente no Campeonato Paulista da Série A3. E, nesta quinta-feira (20), será disputada de forma completa a 13ª e antepenúltima rodada, de forma completa, com todos os jogos marcados para o horário da tarde – com quatro partidas às 15h e outras quatro às 17h.

Apesar da briga estar intensa pela classificação, a disputa pela liderança também está a todo vapor. Atualmente na primeira colocação, com 21 pontos e na frente dos adversários diretos nos critérios de desempate, o Noroeste busca a reabilitação diante do Batatais, fora de casa, no Estádio Osvaldo Scatena, às 17h. O rival vive uma situação diferente, brigando contra a zona de rebaixamento.

Noroeste e Linense estão entre os times que estão brigando pela liderança (Foto: Bruno Freitas/Noroeste)

Logo atrás, em segundo com os mesmos 21 pontos e embalado após vencer o atual líder Noroeste, o Linense tenta fazer jus ao fator casa para chegar ao quarto jogo sem derrota e recebe o Barretos, no Estádio Gilbertão, também às 17h. O time barretense também vem em alta nas últimas rodadas, aparece em sexto com 18 e busca se manter no G8.

Correndo por fora na briga pela liderança, apesar de também ter 21 pontos, o Votuporanguense está embalado há onze jogos sem derrota, mas conseguiu apenas uma vitória nos últimos cinco jogos. A equipe alvinegra faz um duelo dos opostos contra o Olímpia, em casa, na Arena Plínio Marin, às 15h. Enquanto os donos da casa buscam a classificação antecipada, o Olímpia que aparece em 13º com 13 pontos, busca acabar com as chances de degola.

OUTROS DESTAQUES

Outros destaques ficam para duelos entre times tradicionais no interior de São Paulo, onde Nacional e Marília tentam seguir na parte de cima da tabela. Embalado após duas vitórias seguidas, o time da capital que é quarto colocado com 19, encara o São José, que é sétimo com 18, em São Paulo. Já o time alviceleste é quinto com 18 e recebe o Comercial, no Estádio Bento de Abreu. A equipe alvinegra que tem 15 pontos, por sua vez, tenta sair da parte intermediária da tabela.

Também às 15h, Primavera e Desportivo Brasil fazem um duelo direto pelo G8, em Indaiatuba. Os donos da casa estão em oitavo com 17 e o rival é nono com 16. Por fim, Capivariano e Rio Preto, no Estádio Ernesto Rocco e Penapolense e Bandeirante, no Estádio Tenente Carriço, fecham as disputas da rodada.

REGULAMENTO

Os 16 times se enfrentam em turno único – após 15 rodadas, os oito melhores avançam ao mata-mata, enquanto os dois piores são rebaixados para a Segundona Paulista de 2022. Apenas os finalistas garantem o acesso ao Paulista A2 de 2022.