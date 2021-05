Troféu de Trabalho: Novorizontino fecha semana de olho na semifinal

Paulista

Novorizontino fecha semana de trabalhos de olho na semifinal contra Ituano



O Tigre realizou o último trabalho no Estádio Jorge Ismael de Biasi, local onde será disputada a partida.

Publicado em 17/05/2021

Agência Futebol Interior

Novo Horizonte, SP, 17 (AFI) – O Grêmio Novorizontino encerrou neste domingo (16) a agenda de compromissos para a partida desta segunda-feira (17), às 20h, diante do Ituano pela semifinal do Troféu do Interior. O Tigre realizou o último trabalho no Estádio Jorge Ismael de Biasi, local onde será disputada a partida.

A comissão técnica do Tigre dividiu o grupo em dois para trabalhos distintos. Enquanto uma parte do elenco aperfeiçoou fundamentos com o treinador Léo Condé, a segunda metade simulou situações de partida com o professor Renatinho, auxiliar técnico. De acordo com os atletas, o trabalho foi produtivo, deixando-os motivados.

Baggio e Murilo nos treinamentos

“Estamos nos sentindo bem. Nossa semana de preparação foi boa. Pudemos conversar, arrumar a casa e organizar algumas situações.

A expectativa é boa, esperamos fazer um bom jogo e subir esse primeiro degrau, que é vencer essa semi”, afirmou o zagueiro Adriano.

SEMANA CHEIA

A semana cheia para trabalhar foi um fator bastante comentado pelos jogadores. O período maior para treino e descanso teve importante valor na visão dos atletas.

“Esse tempo maior para nos condicionarmos foi muito importante. Estou me sentindo preparado e os meus companheiros também estão.

Com o Troféu do Interior, temos mais uma chance de brigar por um título e vamos batalhar bastante para buscar uma vaga na final”, afirmou o meia Murilo Rangel.

Após o trabalho deste domingo, os jogadores deram início a concentração para o duelo de segunda-feira.