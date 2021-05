Paulista

Troféu do Interior: Há equilíbrio entre Novorizontino e Ponte Preta no retrospecto



Uma vitória para cada lado e três empates marcam confrontos do Tigre com a Macaca no futebol do interior paulista

Publicado em 18/05/2021

por Agência Futebol Interior

Novo Horizonte, SP, 18 (AFI) – Na próxima quinta-feira, a partir das 19 horas, Grêmio Novorizontino e Ponte Preta, decidem o título do Troféu Interior-2021, em jogo único, no Estádio dr. Jorge Ismael de Biasi – o Jorjão, em Novo Horizonte, com transmissão da Rádio FUTEBOL INTERIOR. Há equilíbrio nos confrontos entre os dois finalistas que brigam pelo título que vale uma vaga na Copa do Brasil de 2022.

CINCO JOGOS

Jogando pela máxima divisão do futebol paulista, Grêmio Novorizontino e Ponte Preta só não duelaram entre si no Paulistão-2016, pois ambos estavam no mesmo grupo.

Mas, se enfrentaram nas cinco competições seguintes e há equilíbrio no retrospecto dos jogos entre ambos, pois o Tigre venceu um, a Macaca também e ocorreram empates nas outras três vezes.

Novorizontino vem de goleada em cima do ituano por 4 a 0

AS VITÓRIAS

A vitória do Grêmio Novorizontino aconteceu pelo Paulistão-2017, na 9ª rodada, dia 18/03, um sábado, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas: 2 a 1. Cléo Silva abriu o placar aos 33` do 1º tempo, William Pottker empatou aos 4`do 2º tempo e Everaldo deu a vitória ao Tigre, aos 14`.

Já, a vitória da Macaca ocorreu no Paulistão-2020, dia 22 de julho (quarta-feira), pela 11ª rodada. Jogo anteriormente marcado para Campinas, mas realizado na Arena Barueri, por causa da pandemia do Covid-19: por 2 a 0 (gols de Bruno Rodrigues, aos 17` do 1º tempo; e João Paulo, aos 22` da etapa complementar).

OS TRÊS EMPATES

O primeiro empate ocorreu na 6ª rodada do Paulistão-2018, dia 10/02 (sábado), em Campinas, por 1 a 1, com o atacante Felippe Cardoso abrindo o placar para a Macaca, aos 18` do 1º tempo; e o meia Jean Carlos empatando para o Tigre, ainda na primeira etapa (34`).

Já, o segundo, pela 7ª rodada do Paulistão-2019, realizado no Jorjão, dia 16 de fevereiro (sábado), não teve sem gols.

E, o terceiro empate se deu na rodada de abertura no atual Paulistão, dia 27 de fevereiro (sábado), também no Estádio dr. Jorge Ismael de Biasi – o Jorjão: 1 a 1. Moisés marcou para a Macaca, aos 44` do 1º tempo; e Murilo Rangel empatou para o Tigre, aos 23` do segundo.

Por ROBERTO SANTANA



