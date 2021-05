Troféu do Interior: Imagens da premiação após título do Novorizontino

Paulista

Troféu do Interior: As imagens da premiação após conquista inédita do Novorizontino



Dirigentes e jogadores comemoraram o título inédito que dá ao clube o direito de disputar a Copa do Brasil de 2022

Publicado em 20/05/2021

por Agência Futebol Interior

Novo Horizonte, SP, 20 (AFI) – O presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Reinaldo Carneiro Bastos comandou a premiação na final do Troféu do Interior, conquistado de forma inédita pelo Novorizontino, nesta quinta-feira à noite, no estádio Jorge Ismael de Biasi, na cidade de Novo Horizonte, região noroeste do Estado.

VEJA GALERIA DE FOTOS DA PREMIAÇÃO – (Por Willian Lima)

FAMÍLIA DE BIASI

O dirigente fez questão de cumprimentar Jorge Ismael de Biasi Filho, o Jorginho, que coordena um grupo de empresários na administração do clube. Um ‘Modelo Caipira’ que funciona muito bem há anos.

Jorginho De Biasi e Reinaldo Carneiro

“Fico contente de ver que um clube tão bem organizado como o Novorizontino chegue numa final e seja campeão. Ainda mais com a marca da família De Biasi” – comentou Reinaldo Carneiro.

Respeito e hierarquia também são visíveis no clube. Ao receberem o troféu das mãos de Reinaldo Carneiro, os capitães (Bruno Aguiar e Paulinho) se dirigiram ao dirigente Jorginho De Biasi.

ORGANIZAÇÃO

O clube é presidido por Genilson Rocha Santos, de 49 anos, ex-volante do clube nos anos 90.

Um grupo de investidores participa da gestão vitoriosa do clube, que sonha com novos horizontes no futebol brasileiro.

Dentro de dez dias o time vai participar, pela primeira vez, do Campeonato Brasileiro da Série C. Em 2021 chegou às semifinais da Série D e garantiu o acesso.