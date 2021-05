Troféu do Interior: Léo Condé, do Novorizontino: ‘final é final’

Paulista

Troféu do Interior: Léo Condé, mesmo confiante, avisa que ‘final é final’



Técnico ressalta a importância de um título para o Tigre e da vaga para a Copa do Brasil de 2022

Publicado em 19/05/2021

por Agência Futebol Interior

Novo Horizonte, SP, 19 (AFI) – O Grêmio Novorizontino realizou na tarde desta quarta-feira (19) o último treino antes da grande final do Troféu do Interior contra a Ponte Preta. Os atletas fizeram a atividade que encerrou o cronograma de trabalhos no Jorjão, palco da partida desta quinta-feira (20), às 19h15.

O treinador Léo Condé falou sobre a partida e comentou sobre a grande decisão.

“Final é sempre final. Vale uma vaga para a Copa do Brasil e vale um título para o clube, que é muito novo e que tem um grande futuro pela frente.

Desta forma, vamos batalhar muito por este título. É importante para nossa carreira e serve como reconhecimento de um trabalho feito por todos”, disse o professor.

Novorizontino fez treinos técnicos e táticos na véspera

TÉCNICO E TÁTICO

Nesta quarta-feira (18), o trabalho do Tigre focou nos fatores técnicos e táticos. A final será disputada em jogo único. Em caso de empate, a disputa vai para os pênaltis.

As duas equipes já se enfrentaram na primeira rodada do Paulistão, também no Jorjão. O duelo terminou 1 a 1. Autor do gol do Novorizontino na partida, o meia Murilo Rangel comentou sobre a partida.

“Estamos esperando um jogo muito difícil, como foram todos do Paulistão. Viemos de um grande resultado diante do Ituano pela semifinal e isso nos deixa ainda mais confiantes para fazermos mais um grande jogo. Vamos em busca de fazer uma bela partida em casa”, declarou o meia.

Após o trabalho desta quarta-feira, jogadores e comissão técnica deram início a concentração para o duelo.

