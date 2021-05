Troféu do Interior: Léo Condé elogia o time e a união do Novorizontino

Paulista

Troféu do Interior: Técnico do Novorizontino elogia campeões: ‘Grupo trabalhador’



Léo Condé elogiou jogadores, comissão técnica, dirigentes e até os funcionários do Novorizontino, grande força do Interior

Publicado em 21/05/2021

por Agência Futebol Interior

Novo Horizonte, SP, 20 (AFI) – O Grêmio Novorizontino é campeão do Troféu do Interior 2021! O Tigre venceu a Ponte Preta por 2 a 0 na grande final da competição, realizada na noite desta quinta-feira (20) no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi. Os gols do Novorizontino foram marcados por Felipe Rodrigues e Edson Silva. Com a vitória, o Tigre conquistou uma vaga na Copa do Brasil de 2022.

TÉCNICO ELOGIA CLUBE

O técnico Léo Condé falou sobre o título conquistado.

“Sentimento muito bom. O clube me acolheu muito bem desde o primeiro dia de trabalho, desde jogadores, comissão técnica e diretores. Por isso, sabia que coisas boas iriam acontecer por aqui.

O grupo é muito trabalhador, com todos os funcionários dedicados, e coroamos nossa jornada com esse título”, disse o professor.

Premiação do campeão do Interior. Foto: Guilherme Videira

TROFÉU EM QUATRO MÃOS

Quem também falou foi o zagueiro Bruno Aguiar. Ao lado de Paulinho, o camisa 4 do Tigre levantou a taça junto do lateral-esquerdo.

“Graças a Deus, tive muitas felicidades na minha carreira. Consegui vencer bastante, conquistar muitas medalhas mas, com certeza, essa medalha é a mais especial da carreira. Esse grupo é merecedor de todo o sucesso”, declarou o zagueiro.