Tudo igual: CSA e CRB ficam não saem do zero em primeiro jogo da final do Alagoano

Ascom CSA

CSA e CRB se enfrentaram pelo primeiro jogo da final do Campeonato Alagoano, na tarde deste sábado (15), no Estádio Rei Pelé, em Maceió. A partida terminou em 0 a 0.

Em campo, o Azulão do Mutange tenta seu 40° título estadual, enquanto o Galo visa a sua 32ª taça do Campeonato Alagoano.

As duas equipes, mais uma vez, não demonstraram um bom futebol. Em um duelo morno, as equipes pouco produziram lances de perigo.

Os dois maiores clubes alagoanos voltam a campo no próximo sábado (22), também no Estádio Rei Pelé. Quem vencer, fica com o título estadual. Em caso de empate, a final será decidida nos pênaltis.