Twitter volta a fazer verificação de contas depois de 3 anos

Depois de três anos de suspensão, o Twitter voltou a oferecer o formulário para verificação de contas. A opção coloca um selo azul ao lado do nome de usuário. O selo azul é uma verificação de que a conta é autêntica.

Para fazer o pedido, é necessário que a conta de Twitter se encaixe em uma destas categorias:

Esportes;

Jornalismo;

Entretenimento;

Ativistas e pessoas influentes;

Marcas, empresas e organizações sem fins lucrativos;

Poder público.

A rede social afirmou que vai ampliar essas opções para abranger também líderes religiosos, acadêmicos e cientistas.

O critério mínimo para ter o selo azul é ter um perfil completo com: nome, foto a imagem de capa, além de número de celular e e-mail confirmados. A fala que solicitar a verificação também não pode ter quebrado as regras do Twitter nos últimos 12 meses.

As solicitações de verificação pararam em 2017 quando o Twitter recebeu críticas por dar o selo azul para contas de supremacistas brancos. Em 2018, o Twitter anunciou uma pausa por tempo indefinido.