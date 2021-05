UEPG aplica provas da 3ª etapa do PSS 2020 neste domingo (16)

A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) aplica as provas da 3ª etapa do Processo Seletivo Seriado (PSS) 2020 neste domingo, dia16 de maio. De acordo com a universidade, os candidatos devem conferir os locais de prova e o ensalamento no site da CPS (Coordenadoria de Processos de Seleção).

Segundo o edital, as provas acontecerão nos seguintes municípios: Ponta Grossa, Apucarana, Cascavel, Curitiba, Castro, Francisco Beltrão, Guarapuava, Maringá, Jacarezinho, Irati, Telêmaco Borba, Umuarama e Palmeira. De acordo com o cronograma, a UEPG fechará os portões de acesso aos locais de prova às 13h30. A aplicação do exame começará às 13h45 e vai até as 17h45.

Provas e demais datas do PSS 2020

De acordo com o edital, os candidatos responderão a uma prova composta por 60 questões de conhecimentos gerais e a uma prova discursiva de redação.

Segundo a universidade, o PSS 2020 recebeu 19.963 inscrições para as três etapas, sendo 4.846 inscritos na 3ª etapa. Após adiamento por conta da pandemia, as provas do PSS 1 e do PSS 2 serão realizadas nos dia 23 e 30 de maio, respectivamente.

Ainda conforme o edital, ao todo, a oferta da UEPG para os aprovados na 3ª etapa do PSS 2020 é de 494 vagas. A lista de aprovados na 3ª etapa deve ficar disponível no dia 31 de maio. Já a divulgação do resultado das duas primeiras etapas está prevista para o dia 1º de agosto.

Protocolo contra a covid-19

A universidade recomenda que os participantes cheguem aos locais de prova com antecedência para evitar aglomerações na entrada. A UEPG solicita ainda que os candidatos obedeçam a recomendação de distanciamento social e de uso do álcool em gel, devido à pandemia da covid-19. O uso de máscara de proteção respiratória será obrigatório. Além disso, a UEPG irá aferir a temperatura corporal dos candidatos para permitir o acesso aos locais de prova.

