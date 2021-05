UEPG inicia aplicação de provas do Vestibular 2020 neste domingo (2)

A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) irá aplicar as provas do Vestibular 2020 neste domingo, dia 2 de maio, e na segunda-feira, dia 3. Os candidatos já podem conferir os locais e o ensalamento para a aplicação das provas do processo seletivo no site da Coordenadoria de Processos de Seleção (CPS).

As provas acontecerão nos seguintes municípios: Ponta Grossa, Apucarana, Cascavel, Curitiba, Castro, Francisco Beltrão, Guarapuava, Maringá, Jacarezinho, Irati, Telêmaco Borba, Umuarama e Palmeira. De acordo com o cronograma do Vestibular 2020, a UEPG fechará os portões de acesso aos locais de prova às 13h30. A aplicação do exame começará às 13h45.

Neste domingo, os estudantes disporão de 4h para responder a uma prova composta por 60 questões de conhecimentos gerais e a uma prova discursiva de redação. Já no segundo dia de prova, na segunda-feira, os candidatos disporão de, no máximo, 3 horas para fazer uma prova vocacionada, ou seja, com assuntos que estarão de acordo com a área escolhida pelo candidato no ato de inscrição.

Vagas e resultados

Devido à pandemia da covid-19, os candidatos deverão seguir os protocolos sanitários impostos pela UEPG e pelas autoridades sanitárias locais. Desse modo, o uso de máscara será obrigatório. A UEPG recomenda ainda que os candidatos mantenham o distanciamento e higienizem as mãos. A universidade realizará medição de temperatura dos candidatos para permitir o acesso aos locais de prova.

Ainda de acordo com o edital, a oferta da UEPG para o Vestibular 2020 é de 1.433 vagas. Metade das vagas estão reservados para a seleção em ampla concorrência. Outros 40% das vagas são para candidatos oriundos de escolas da rede pública e 10% para estudantes negros. De acordo com a UEPG, a divulgação do resultado final está prevista para o dia 31 de maio. Clique aqui e confira mais detalhes no site da UEPG.

