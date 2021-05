UEPG suspende aplicação de provas do PSS I e II

A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) suspendeu a aplicação das provas das etapas I e II do Processo Seletivo Seriado (PSS) 2020 devido à pandemia da covid-19. De acordo a universidade, a decisão de suspender as prova se deu por conta de decretos de lockdown durante os finais de semana em cidades em que aconteceriam as provas. Desse modo, a aplicação das provas se torna inviável nas datas anteriormente previstas.

Conforme o cronograma do processo seletivo, a aplicação das provas do PSS I e II aconteceriam nos dias 23 e 30 de maio, respectivamente. Com a alteração, as provas ficam previstas para acontecer em agosto. Assim, o PSS I deve acontecer no dia 15 de agosto, enquanto a aplicação das provas do PSS II será feita no dia 22.

Sobre o PSS 2020

O PSS acontece em três etapas, de modo que os estudantes realizam as provas anualmente ao fim de cada ano letivo do ensino médio. Na etapa III, os candidatos correrem a vagas em cursos de graduação por meio da média obtida nas três etapas do processo seletivo. Segundo a universidade, o PSS 2020 recebeu 19.963 inscrições para as três etapas. As provas da etapa III foram aplicadas no último domingo, dia 16 de maio.

Devido à pandemia da covid-19, a UEPG solicita que os candidatos obedeçam a recomendação de distanciamento social e de uso do álcool em gel, devido à pandemia da covid-19. O uso de máscara de proteção respiratória será obrigatório. Além disso, a UEPG irá aferir a temperatura corporal dos candidatos para permitir o acesso aos locais de prova.

Com o adiamento das provas, a UEPG ainda não informou a nova data de divulgação dos resultados.

