UFG lança edital do Vestibular de Educação do Campo 2021

A Universidade Federal de Goiás (UFG) divulgou o edital referente ao Vestibular de Educação do Campo 2021. De acordo com o documento, a oferta total da UFG para o processo seletivo é de 40 vagas. As inscrições deverão ser feitas pela internet, por meio do Portal do Candidato, entre o dia 10 de maio e 10 de junho deste ano.

Ainda de acordo com o edital, para a seleção dos novos alunos, a UFG irá utilizar as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Desse modo, os candidatos poderão escolher usar as notas de uma das edições ocorridas entre 2009 e 2020. A escolha deve ser feita no ato de inscrição.

A universidade deve divulgar a relação preliminar das inscrições homologadas para a seleção no dia 16 de junho. A divulgação da relação final dos inscritos está prevista para o dia dia 22 de junho, após a análise dos recursos.

Conforme o edital, as vagas ofertadas se destinam prioritariamente aos professores que atuam no segundo segmento do Ensino Fundamental e Ensino Médio nas escolas do campo localizadas em áreas rurais; às pessoas que atuam em escolas ou instituições rurais em atividades educativas direcionadas a jovens e adolescentes; àqueles que tenham concluído o Ensino Médio (ou curso equivalente) ou concluintes do Ensino Médio e que pretendam atuar na Educação do Campo.

As notas parciais do Enem e a média do Vestibular de Educação do Campo 2021 ficarão disponíveis no dia 25 de junho. Já a divulgação do resultado final está prevista para o dia 2 de julho. Clique aqui e confira mais detalhes no site da UFG.

