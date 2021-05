UFRR anuncia novo edital de Processo seletivo para Professores Substitutos

A UFRR – Universidade Federal de Roraima via Pró-reitora de Gestão de Pessoas (Progesp) abre novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher 21 vagas em cargos de Professores Substitutos, para atuação nos campus de Cauamé e Paricarana.

Confira abaixo as oportunidades abaixo:

Anatomia Veterinária (3);

Antropologia (1);

Contabilidade (1);

Endocrinologia (2);

Estudos da Tradução e Interpretação, Tradução e Interpretação em Línguas de Sinais (1);

Farmacologia Veterinária e Anestesiologia Veterinária (1);

Ginecologia e Obstetrícia (1);

Geologia Geral, mineralogia e Métodos de Lavra (1);

História (1);

Informática para Secretariado (1);

Pedagogia para lecionar nos anos iniciais do Ensino Fundamental (1);

Língua Inglesa (1);

Língua Portuguesa (português instrumental e leitura e produção de textos)/ Língua Espanhola (espanhol instrumental e língua espanhola) (1);

Pneumologia (1);

Políticas Públicas, Planejamento, Economia, Financiamento e Gestão em Saúde (1);

Saúde e Etnologia Indígena I e II, Sociedade, Cultura e Saúde I e II, Sistemas Tradicionais de Saúde Indígena, Fronteira, Saúde e Políticas Sociais (1);

Medicina de Urgência/Emergência (1);

Ortopedia (1).

O salário oferecido será no valor de R$ 3.126,31, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 17h do dia 31 de maio de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da Universidade. O valor da inscrição está fixado em R$ 60,00.

PROVAS

O processo seletivo contará com prova escrita (caráter classificatório e eliminatório); mais prova de títulos, conforme critérios especificados no edital. As avaliações serão aplicadas em data provável nos dias 14 e 15 de junho de 2021.

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Universidade Federal de Roraima.

EDITAL 65/2021