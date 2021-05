“Um ótimo reforço”; Rueda cede e dirigente confirma negócio ‘quente’ para fechar com xodó da torcida

O Santos tem muitos compromissos nesse semestre da temporada. É por isso que o presidente Andrés Rueda tenta buscar um novo comandante o quanto antes. Renato Gaúcho e Lisca são dois dos nomes mais comentados internamente. O primeiro é tido como grande sonho, mas os valores para contratá-lo ainda emperram qualquer avanço na conversa entre as partes.









Lisca também é bem avaliado, mas existe uma certa rejeição de parte da torcida santista e isso poderia pesar. Por enquanto, ainda não há definição para saber quem será o novo comandante do Peixe, mas o mandatário tenta acertar essa questão nos próximos dias visando não atrapalhar ainda mais o planejamento traçado para esse ano.

Enquanto isso, o cartola entrou de vez no circuito para resolver a questão sobre a situação de Sánchez e o atleta vem se aproximando cada vez mais de permanecer vestindo o manto sagrado santista. José Renato Quaresma, em entrevista ao programa Pauta Quente, do canal Meu Peixão, rasgou elogios ao uruguaio e deu a entender que o clube paulista está muito empenhando em fechar mais um contrato com o meio-campista.

“É uma negociação que ainda está acontecendo. Nós estamos discutindo bases salariais e tempo de contrato. Se encaixar, o Sánchez fica, até porque seria, no meu modo de ver, um ótimo reforço, a partir do momento que estiver jogando. Para a equipe e, fora de campo, o Sánchez é um líder, que está sempre fazendo seu papel com os atletas mais novos e orientando”, disse.

O Alvinegro Praiano já começa a ceder em alguns aspectos para não perder um dos líderes do elenco, que estava voltando agora de contusão e é considerado um jogador muito importante. Sánchez também gostaria de permanecer e faz planos para se aposentar no clube paulista.