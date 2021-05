Unhas Juliette: aprenda a fazer estilo que bombou na web

Assim que saiu do BBB21, Juliette posou para a capa da Marie Claire. O estilo da paraibana sempre chama atenção, com brincos, looks e maquiagens incríveis, mas dessa vez o que chamou atenção mesmo foram as unhas. Apelidadas de “francesinha fechada”, o modelo bombou na internet e os fãs da ex-bbb ficaram loucos para testar em casa.