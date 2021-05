Unidade Básica de Saúde de Penedo terá o nome de Alexandre Toledo

Ronaldo Lopes homenageia ex-prefeito e anuncia mais avanços para o povo de Penedo

Decom PMP

A população de Penedo vai ganhar mais quatro Unidades Básicas de Saúde, investimentos anunciados pelo Prefeito Ronaldo Lopes após vistoria na construção da UBS que terá o nome de Alexandre Toledo, ex-prefeito de Penedo falecido em decorrência de Covid-19.

A unidade que homenageará o gestor estadual de Saúde que também foi secretário de Estado da Agricultura e deputado federal está próximo de ser concluída, UBS situada no conjunto Mata Atlântica.

Além da homenagem a Alexandre Toledo, Ronaldo Lopes divulgou novos avanços para a população penedense, dois em parceria com o governo estadual e outro com recursos próprios.

Com apoio do governador Renan Filho, a gestão Crescendo Com Seu Povo viabiliza a construção de mais duas Unidades Básicas de Saúde, uma na Vila Matias e a outra no bairro Santa Luzia, setores que funcionam atualmente em imóveis alugados.

Além da equipe médica completa, a contrapartida da Prefeitura de Penedo é a cessão de terrenos. Na Vila Matias, o local já definido está situado ao lado do ginásio da Escola Municipal Manoel Soares de Melo. Também há terreno público para instalação da UBS do Gabriel 5 no Barro Duro, como é bairro Santa Luzia é conhecido.

Ainda em relação aos serviços da Secretaria Municipal de Saúde, Ronaldo Lopes informa que o imóvel situado ao lado do antigo Ginásio do Sesi será reformado para funcionar como UBS para atender moradores do Campo Redondo, Assentamento São José e bairros Santa Isabel e Santa Cecília.

Por Fernando Vinícius – jornalista Decom PMP