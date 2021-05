Unifal – MG divulga novo edital de Concurso público: Até R$9,6mil

Em Minas Gerais, a Universidade Federal de Alfenas (Unifal) faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público que tem por objetivo ocupar uma vaga para professor de magistério superior, para atuar na Faculdade de Odontologia.

De acordo com o edital, a oportunidade é para área/subárea de odontologia/clínica odontológica, a fim de atuar nas disciplinas de Clínica Integrada II e III. Os salários oferecidos variam entre R$ 4.472,64 a R$ 9.616,18, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 18h do dia 11 de agosto de 2021. exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Unifal. O valor da inscrição está fixado em R$ 240,00.

PROVAS

O concurso contará com prova escrita; prova didática e prova de títulos, conforme critérios estabelecidos no edital. O concurso é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Universidade Estadual.

EDITAL 52/2021