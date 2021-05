Uniformizada do Corinthians protesta antes de clássico contra o São Paulo

Os jogadores do Corinthians foram recebidos ao treinamento realizado neste sábado (1), no CT Joaquim Grava, com protesto de uma das torcidas uniformizadas do clube, a “Camisa 12”.

Os principais alvos da manifestação foram os jogadores Cássio, Gil, Bruno Méndez, Fábio Santos Fagner, Ramiro, Camacho e Jô, além do técnico Vagner Mancini, que tiveram os seus nomes escritos em cruzes de madeira instaladas na porta do Centro de Treinamento corintiano.

O Timão vive um momento de pressão, principalmente por não ter vencido os dois primeiros jogos da Copa Sul-Americana, com empate em 0 a 0 contra o River Plate (PAR), lanterna do seu campeonato local, em Assunção, na estreia pela competição continental, e derrota, na Neo Química Arena, contra o Peñarol (URU), por 2 a 0, na última quinta-feira (29), o que deixou o clube do Parque São Jorge em situação delicada referente a classificação às oitavas de final do torneio.

Por outro lado, no Campeonato Paulista o Corinthians lidera o grupo A, com apenas uma derrota, em dez jogos. Neste domingo (2), o Timão recebe o São Paulo, em Itaquera, pela décima rodada do Estadual, às 22h15. O Tricolor é líder geral da competição, com quatro pontos e uma vitória a mais do que o Alvinegro.

O Majestoso pode ser crucial para o futuro do técnico Vagner Mancini, que vive intensos pedidos de demissão por parte dos torcedores, inclusive com recente nota oficial publicada pela “Gaviões da Fiel”, principal organizada corintiana pedindo o desligamento do treinador.

