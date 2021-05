Universidade abre matrículas para cursos de graduação a distância em várias áreas

A Universidade Cruzeiro do Sul Virtual está com vagas abertas para quem deseja ingressar em cursos de graduação a distância no segundo semestre de 2021. As inscrições podem ser feitas gratuitamente pelo site oficial da entidade.

Os interessados poderão ingressar na Cruzeiro do Sul Virtual de cinco formas: via Prova on-line; via Enem; via Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA); via Prova Agendada Digital; e via Retorne ao Curso.

Dentre os diversos cursos oferecidos pela Cruzeiro do Sul Virtual, destacam-se: Administração Pública; Ciências Econômicas; Design de Moda; Engenharia Mecatrônica; Física –Bacharelado; Gerontologia; Gestão de Cooperativas; Gestão de Turismo; Matemática – Bacharelado; Radiologia; Relações Internacionais e Segurança no Trânsito.

A saber, a Cruzeiro do Sul Virtual oferece mais de 120 cursos de ensino a distância, entre graduação, pós-graduação, cursos técnicos, curso de idiomas e cursos livres.

Aulas EAD

Os alunos contam com um tutor on-line disponível de segunda a sábado e também com as mais modernas plataformas de estudos do Brasil.

Além das aulas on-line, é possível aproveitar um dentre os mais de 1.000 polos espalhados pelo país, os quais dispõem de profissionais altamente capacitados e infraestrutura para atender as necessidades dos estudantes. Confira aqui a lista completa dos polos: https://www.cruzeirodosulvirtual.com.br/nossos-polos/

Os cursos a distância da Cruzeiro do Sul Virtual contam com as certificações das instituições: Universidade Cruzeiro do Sul, Unicid, Unipê, Unifran, FSG, Braz Cubas e Universidade Positivo.

Para consultar e conhecer todas as opções de cursos de graduação a distância oferecidas e conferir o regulamento completo, acesse para mais informações: Cursos de Graduação EAD.

Universidade tem cursos presenciais e semipresenciais, além de EAD

De acordo com a Cruzeiro do Sul, a vontade de oferecer Educação de qualidade impulsionou a criação da Cruzeiro do Sul Educacional.

A entidade educacional informa que preza pelo protagonismo do aluno, empreendedorismo, Flexibilidade, Formação dos Formadores Inovação e Pensamento Crítico são os pilares do nosso jeito de ensinar e que permeiam todos os cursos presenciais, semipresenciais e a distância.

Conheça melhor sobre as oportunidades disponibilizadas pela Cruzeiro do Sul Virtual clicando aqui.