Usuários relatam atraso no pagamento do Auxílio e Caixa responde

Alguns usuários do Auxílio Emergencial estão usando as redes sociais para reclamar de supostos atrasos nos pagamentos do benefício. Em alguns desses casos, essas pessoas afirmam que não chegaram a receber nem a primeira parcela do programa em questão.

Vale lembrar que neste momento o Governo Federal está realizando os pagamentos da segunda parcela do benefício. Nesta semana, por exemplo, vários grupos de trabalhadores informais e usuários do Bolsa Família estão recebendo essas liberações.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, que é o banco responsável por esses pagamentos, quem está com os repasses em atraso não precisa se preocupar. Eles garantiram que esses beneficiários irão receber o dinheiro do projeto até a próxima quarta-feira (26).

Como as pessoas que estão com esse atraso são do grupo dos informais, então todos eles deverão receber essas quantias via conta digital da Caixa. A partir daí, eles poderão fazer a movimentação do dinheiro pelo aplicativo Caixa Tem.

A Caixa não deu detalhes sobre essa situação. Não se sabe, por exemplo, quantas pessoas estão com os pagamentos em atraso. Também não dá para saber se há um canal de atendimento exclusivo para quem está com esse tipo de problema. O Dataprev, que é o órgão que analisa e aprova as contas, não se manifestou sobre essas reclamações.

Atrasos

Com a falta de posições oficiais, resta saber o que as pessoas estão falando nas redes sociais. Pela maioria dos relatos das reclamações, os usuários que estão criticando os atrasos são aqueles que contestaram o resultado da seleção. Logo depois da aprovação, eles seguiram sem receber o benefício.

Além desse grupo, há também muitas pessoas que entraram na Justiça contra a Caixa. Esses cidadãos alegam que conseguiram o direito de receber o benefício no ano passado. No entanto, ainda de acordo com eles, este ano o benefício ainda não saiu.

Curiosamente, todas esses brasileiros desses grupos afirmam que estão com a aprovação no cadastro no site oficial do Auxílio. Entretanto, eles não estão recebendo nada, mesmo com o sistema apontando o contrário. Por isso, as pessoas decidiram reclamar da situação.

Auxílio Emergencial

O Governo Federal afirma que está fazendo quatro pagamentos nesta nova fase do Auxílio Emergencial. Como os repasses começaram em abril, então dá para saber que eles irão até julho. O Ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que pode prorrogar a quantidade de meses, mas ainda não há nada de oficial sobre isso.

Os valores este ano estão menores do que os montantes do ano passado. De acordo com o Ministério da Cidadania, agora em 2021 o Auxílio está pagando parcelas que variam entre R$ 150 e R$ 375. A maioria dos informais, no entanto, está ganhando esse valor menor.

Apesar da pressão para aumentar esse dinheiro, o Governo não quer abrir mão. De acordo com o Ministério da Economia, isso é uma questão de respeito com as contas públicas. O fato é que o Planalto pode gastar até R$ 44 bilhões com os pagamentos deste benefício neste ano.