Vacinado, presidente de time do Brasileirão testa positivo para Covid-19



Petraglia está com sintomas leves e ficará de quarentena até sua total recuperação

Publicado em 27/05/2021

por Agência Futebol Interior

Curitiba, PR, 27 (AFI) – O presidente do Athletico, Mário Celso Petraglia, testou positivo para Covid-19 na última testagem realizada pela Conmebol visando o duelo diante do Aucas, nesta quinta-feira, pela Copa Sul-Americana. Já vacinado, o mandatário foi identificado com sintomas leves e irá cumprir o isolamento em sua residência.

Petraglia, 77 anos, já foi vacinado

Petraglia foi vacinado com a Coronavac entre os meses de março e abril. Vale lembrar que nenhuma vacina tem proteção total e a eficácia do Butantan varia entre 50% e 70%. No entanto, os casos graves de Covid-19, após a vacinação, são considerados raros, haja vista a queda de número de mortes dos idosos no Brasil.

Importante frisar também que apenas 10% da população brasileira foi vacinada, o que faz com que a transmissão de doença continue grande, principalmente, entre as pessoas que ainda não foram imunizadas e continuam fazendo festas ou se reúnem em ambientes lotados.

VACINAÇÃO

O Athletico foi um dos clubes que aceitou ser vacinado pela Conmebol. No entanto, o fato ainda não ocorreu pelo simples fato do clube ainda não ter atuado, pela Sul-Americana, no Paraguai.