Vagas de Emprego são anunciadas pelo Balcão de Empregos de Tietê – SP

Em São Paulo, o Balcão de Empregos de Tietê anuncia novas vagas de emprego em diversas especialidades aos interessados que desejam ingressar no mercado de trabalho. Confira abaixo as oportunidades abaixo:

CARGOS VAGAS Operador de máquinas 4 Serviços gerais* 1 Marceneiro 1 Instalador de esquadrias 1 Eletricista de manutenção 1 Mecânico de manutenção 1 Operador e programador de torno cnc 1 Torneiro mecânico 1 Vendedor 1 Pedreiro 1

BALÇÃO DE EMPREGOS

O Balcão de Empregos atua com milhares de anúncios de vagas de empregos e estágios, além de cadastramento de currículos de candidatos. Os lojistas associados cadastram a quantidade de vagas desejadas gratuitamente no site. Após esse cadastro, os profissionais do Balcão de Empregos recrutam e selecionam profissionais adequados e promovem o encontro entre esses talentos e as empresas.

É feita uma análise cuidadosa dos currículos, um contato via telefone, momento em que ocorre uma entrevista simplificada. São enviados também questionários aos candidatos, via e mail, com o objetivo de analisarmos ainda melhor os conhecimentos, competências, habilidades e potencialidades. Permitindo assim, selecionar para as próximas etapas do recrutamento somente os profissionais que atendam o perfil desejado.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever, presencialmente, na unidade do Balcão de Empregos, localizado na rua Presidente Kennedy, nº 23, centro, na antiga Escola Franklin. Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.