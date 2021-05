Vai ter prova! Em sessão virtual por causa da Covid-19, STF autoriza provas da PF para 321 mil pessoas

As provas do concurso público da Polícia Federal (Concurso PF 2021) estão confirmadas. Em votação nesta sexta-feira, 21 de maio, o Supremo Tribunal Federal votou pela manutenção das provas do certame no próximo domingo, 23. A decisão tomada pelos ministros não foi presencialmente, mas sim em plenário virtual por conta da Covid-19.

Agora, os exames do concurso da PF estão confirmados presencialmente para mais de 321 mil candidatos neste domingo (23).

Veja a votação em tempo real

Suspensão das provas 1 x 6 Manutenção das provas

Edson Fachin – o ministro, também relator, votou contra a realização das provas no dia 23 e optou pelo adiamento das provas. Fachin pede a suspensão do edital de nº9, o de convocação, que confirmou as provas em 23 de maio. Alexandre de Moraes – o ministro foi o primeiro a votar a favor das provas no dia 23. A votação está empatada, 1×1. Dias Toffoli – o ministro desempata a votação e acompanha a divergência de Alexandre de Moraes e votou pela manutenção da prova e contra o adiamento. Carmen Lúcia – a ministra vota contra a suspensão e opta pela manutenção das provas no próximo domingo, 23. Marco Aurélio – ministro vota contra a suspensão e opta pela manutenção das provas no próximo domingo, 23. Luiz Fux – ministro vota contra a suspensão e opta pela manutenção das provas no próximo domingo, 23. Nunes Marques – a TV Justiça confirmou o voto do ministro Kassio Nunes Marques. Ele também divergiu de Fachin e foi a favor a manutenção das provas e não adiamento. Agora, 6 a 1! Vai ter prova do concurso da PF neste domingo, 23.

Desde a realização das provas do concurso da Polícia Rodoviária Federal no dia 09 de maio, a Justiça recebeu diversos pedidos de adiamento do concurso público da Polícia Federal. Agora, os concurseiros devem aguardar o desfecho da votação que acontecerá durante toda a sexta-feira, 21. O julgamento está marcado para até as 23h59.

DPU entrou com ação

A Defensoria Pública da União ingressou com uma ação popular para adiar as provas do concurso público da Polícia Federal (Concurso PF 2021), marcadas para o próximo domingo, 23 de maio. A DPU entrou com a petição por volta das 11 horas desta quinta-feira, 20.

A defensoria ingressou por dependência, na qualidade de amicus curiae. O documento foi assinado e despachado pelo defensor Nacional de Direitos Humanos, André Porciúncula.