Vai um lanchinho? Aprenda a fazer tapioca de cottage com ovo e banana empanada

Está desejando um lanchinho diferente hoje? Você pode preparar uma tapioca de cottage com ovo mexido ou banana empanada. As receitas são práticas e levam no máximo 15 minutos para ficarem prontas.



Tapioca de Cottage com Ovo Mexido

Foto: divulgação / Tirolez



Ingredientes:

– 4 colheres (sopa) de goma de tapioca hidratada

– 1 colher (sopa) de azeite

– 1/2 tomate sem semente picado

– 1 ovo batido

– 1 pitada de sal

– 1 pitada de pimenta-do-reino moída na hora

– Salsa picada a gosto

– 2 colheres (sopa) de Cottage



Modo de preparo:

1- Em uma frigideira, aqueça o azeite, refogue rapidamente o tomate e misture o ovo batido. Tempere com o sal, a pimenta e mexa bem.

2- Desligue o fogo e salpique a salsa. Reserve. Sobre uma frigideira pequena aquecida, peneire a goma de tapioca de maneira uniforme. Tampe e deixe no fogo baixo por 2 minutos.

3- Recheie metade da tapioca com cottage e o ovo mexido. Dobre a tapioca sobre o recheio, desligue o fogo e sirva seguida.

Tempo de preparo: 10 minutos

Rendimento: 1 porção



Banana Empanada

Foto: divulgação / Estrela



Ingredientes:

– 30g de biscoito recheado de chocolate

– 2 bananas nanicas

– 2 colheres (sopa) de mel

– 1 colher de (sopa) de açúcar mascavo

– 10g de aveia em flocos

– 10g de castanha do para, triturada

– 10g de gergelim

Modo de Preparo:

1- Em uma tigela funda, junte os biscoitos picados em pedaços bem pequenos, o açúcar mascavo, a aveia, a castanha do para, o gergelim, misture bem até envolver todos os ingredientes e reserve.

2- Com a ajuda de um pincel espalhe o mel nas bananas e empane-as com a farofa nutritiva. Unte uma assadeira pequena com margarina, acomode as bananas e leve ao forno preaquecido (180º) por 10 minutos.

3- Retire do forno, regue mel e sirva a seguir.

Tempo de Preparo: 15 minutos