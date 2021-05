Vale abre 252 Novas Vagas de Emprego

A Vale foi fundada em 1º de junho de 1942 como uma estatal de nome Companhia Vale do Rio Doce. Hoje é uma empresa privada que figura entre as maiores mineradoras do Mundo, estando presente em cerca de 30 países. É a maior produtora mundial de minério de ferro, pelotas e níquel.

Além da mineração, atua com ferrovias, portos, terminais e infraestrutura de última geração.

São cerca de 120 mil empregados próprios e terceiros no mundo.

Vagas de Emprego na Vale

Vale está com 252 novas vagas de emprego disponíveis para diferentes cargos e áreas, em todo o Brasil.

Cargos Disponíveis

OPERADORA DE EQUIPAMENTOS DE INSTALACÕES I

TECNICO(A) AUTOMACAO I

INSPETORA DE MANUTENCAO ESPECIALIZADA

GEOLOGO / ENGENHEIRO SÊNIOR

ENGENHEIRO MASTER CONFIABILIDADE – SUPERVISÃO ENGENHARIA MANUTENÇÃO E MODIFICAÇÕES

COORDENADOR (A) DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS – MINERAÇÃO

ANALISTA RECURSOS HUMANOS SÊNIOR

TECNICO ESPECIALIZADO MANUTENÇÃO

COORDENADOR (A) SEGURANÇA DO TRABALHO

SUPERVISOR(A) OPERAÇÃO DE MINA – MINERAÇÃO

ANALISTA OPERACIONAL – SEGURANÇA E RISCO – USINA E PELOTIZAÇÃO

ELETROMECANICO ESPECIALIZADO – MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS – MINERAÇÃO

ENGENHEIRO JÚNIOR – SUPERVISÃO CONTROLE OPERAÇÕES MINA – MINERAÇÃO

SUPERVISOR(A) OPERAÇÃO DE MINA SISTEMA LAVRA MOVEL – MINERAÇÃO

Analista de Recursos Humanos Master

MAQUINISTA – SUPERVISÃO S&S – EFVM

SUPERVISOR (A) DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS DE MINERAÇÃO

As vagas são destinadas a profissionais com disponibilidade para atuação nos estados de Minas Gerais, Pará, Espírito Santo e Maranhão

Como se inscrever

Os interessados em integrar o time de profissionais da maior produtora de minério de ferro, de pelotas e de níquel do mundo, devem acessar a página de vagas da Vale e cadastrar seu currículo na posição desejada. No endereço eletrônico é possível verificar detalhes sobre os requisitos e as responsabilidades de cada função.

A remuneração oferecida é compatível com o mercado, mas os benefícios podem variar com a posição desejada. O mesmo vale para as etapas do processo seletivo, que podem ser diferentes de acordo com a localidade de atuação.

