Vale tem empregos: São mais de 1000 vagas abertas

A Vale tem empregos para contratar Jovem Aprendiz. O processo seletivo está aberto com mais de 1000 vagas para sete estados. Para se candidatar às vagas, é necessário que o candidato possua o Ensino Médio completo e que tenha entre 18 a 22 anos. Acompanhe as informações para saber como se candidatar a uma das vagas abertas!

Vale tem empregos para Jovem Aprendiz

A empresa está divulgando mais de 1000 vagas para os estados de Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Pará, Espírito Santo, Minas Gerais, Maranhão e Bahia. Como requisito, a empresa busca candidatos do Programa Jovem Aprendiz que tenham entre 18 e 22 anos, apresentando o Ensino Médio concluído e que possuam disponibilidade para trabalhar na carga horária de 6 horas.

A principal atividade a ser realizada pelo Aprendiz será a de obter conhecimento e capacitação tanto teórica quanto prática nas áreas de eletromecânica industrial, serviços administrativos e operação de equipamentos. Os benefícios que estão sendo oferecidos aos Aprendizes da empresa são os seguintes:

Assistência Médica;

Vale Refeição;

Refeitório;

Vale transporte;

Seguro de Vida.

Como se inscrever

Quem tiver interesse em uma das oportunidades, pode acessar o site para obtenção demais informações sobre os cargos oferecidos pela Vale.

O Processo Seletivo da empresa será feito de forma online e consistirá em seis etapas eliminatórias. Essa é uma excelente oportunidade para adquirir conhecimento e experiência profissional, além de obter um certificado após a conclusão do curso.

