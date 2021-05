Vasco abre a Taça Rio contra o Madureira

O Vasco abre a Taça Rio do Campeonato Carioca neste sábado, às 15h15 (de Brasília), visitando o Madureira no Estádio Aniceto Moscoso, Conselheiro Galvão, no Rio de Janeiro. As duas equipes não têm mais chances de ganhar o Estadual. Assim disputam a Taça Rio, tratada como um prêmio de consolação para quem termina entre a quinta e a oitava colocação.

Após terminar o Estadual na quinta posição, o Vasco pega um Madureira que foi o oitavo na classificação geral. Por isso, os vascaínos têm a vantagem de jogar por dois resultados iguais e estão embalados pelo triunfo de 3 a 1 sobre o Resende. Já o Tricolor Suburbano tenta se reerguer após a goleada de 4 a 1 sofrida para o Fluminense.

Apesar de ser um torneio de menor importância, a Taça Rio vai dar ao campeão R$ 800 mil. Mas independentemente disso, o técnico Marcelo Cabo, invicto desde que assumiu o posto, promete muito empenho.

“Nós temos uma Série B no horizonte e esses jogos são importantes porque temos que progredir e também porque o Vasco, sempre que entra em campo, é cobrado e tem que lutar pela vitória”, analisou Cabo.

Para este duelo, Marcelo Cabo pode poupar alguns titulares por conta da sequência. Nesse caso, os principais candidatos são o zagueiro Leandro Castán, o lateral Zeca e o atacante Cano. Mas a confirmação só vai acontecer minutos antes do confronto. Quem fica de fora por ter sido expulso na rodada passada é o lateral-direito Léo Matos. Assim Cayo Tenório deve ser usado.

Pelo lado do Madureira, o técnico Alfredo Sampaio quer a sua equipe ousada em campo e buscando tirar a vantagem do Vasco. Os jogadores assimilaram bem o discurso.

“Nosso pensamento é ir a campo, tentar fazer um bom jogo e construir o resultado positivo. Sabemos como é complicado enfrentar o Vasco”, disse o goleiro Felipe Lacerda.

O time terá a base que vem atuando no Campeonato Carioca. O duelo da volta entre as duas equipes acontecerá no próximo sábado, às 16h (de Brasília). A partida acontecerá em São Januário, no Rio de Janeiro.

FICHA TÉCNICA

MADUREIRA X VASCO

Local: Estádio Aniceto Moscoso, Conselheiro Galvão, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 1 de maio de 2021 (Sábado)

Horário: 15h15(de Brasília)

Árbitro: João Batista de Arruda (RJ)

Assistentes: Diego Couto Barcelos (RJ) e André Smith Silveira (RJ)

MADUREIRA: Felipe Lacerda, Rhuan Rodrigues, Edmário, Maurício Barbosa e Juninho Monteiro; Feitosa, Rodrigo Yuri e Nivaldo; Natan, Sillas Gomes e Luiz Paulo

Técnico: Alfredo Sampaio

VASCO: Vanderlei, Cayo Tenório, Ricardo Graça, Leandro Castan e Zeca; Andrey, Bruno Gomes e Laranjeira; Léo Jabá, Morato e Germán Cano

Técnico: Marcelo Cabo