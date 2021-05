Vasco apresenta Daniel, Sarrafiore e Michel para a disputa da Série B

Brasileiro

Série B: Vasco apresenta trio de reforços antes da estreia na competição



O volante Michel, o meio-campista Sarrafiore e o atacante Daniel Amorim foram apresentados nesta quinta-feira

Publicado em 27/05/2021

por Agência Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 27 (AFI) – Afim de reforçar ainda mais o elenco para a difícil Série B, o Vasco apresentou nesta quinta-feira, as últimas três contratações para a temporada: o volante Michel, o meia Sarrafiore e o atacante Daniel Amorim.

Do trio, o volante dificilmente terá condições legais de atuar contra o Operário, sábado, em São Januário, na estreia do time carioca na Série B.

Michel, Daniel e Sarrafiore, da esquerda para a direita – Foto: Reprodução

QUESTÃO FÍSICA



Sabendo da dificuldade e da duração da competição, a diretoria vascaína e a comissão técnica decidiram poupar o volante Michel por ainda não estar em plenas condições de jogo. A cautela é para que o jogador estreie de fato saudável para não desfalcar o clube ao longo da temporada.

ESTARÃO DISPONÍVEIS



O meio-campista e o atacante devem ter seus nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID) até sexta-feira, de acordo com o dirigente, dentro do prazo estabelecido no regulamento da competição para ficaram à disposição de Marcelo Cabo.

O VASCO É FAVORITO?



Ao serem apresentados, o trio respondeu a pergunta se o Vasco era favorito ao acesso. Confira as respostas:

MICHEL



Acho que é o Vasco é gigante. Qualquer competição que o Vasco disputar, tem que ter o favoritismo. Mas pés no chão, início de trabalho. Joguei com Cabo em 2016 a Série B e sabemos que é muito difícil. E uma competição pegada. Mas o Vasco tá no caminho certo, vamos buscar o acesso e, se deus quiser, o Vasco será campeão

SARRAFIORE

Sabemos do clube que estamos. O Vasco é muito grande. Hoje estamos na Série B e na Copa do Brasil. Todo título é importante. Vamos trabalhar para conseguir os objetivos e voltar para Série A, onde o clube merece estar.

DANIEL



O Vasco sempre entrar como favorito. Todos os times vão querer dar o seu melhor contra o Vasco. Vamos trabalhar, conquistar os objetivos e buscar o título.

PRÓXIMO COMPROMISSO



O Trem Bala da Colina fará sua estreia na Série B no próximo sábado, às 11h, contra o Operário, em São Januário.