Vasco bate Athletico-PR fora de casa e garante liderança do Grupo F

BRASILEIRO FEMININO A2: Vasco bate Athletico-PR e garante liderança do Grupo F



Com a vitória, o Vasco chegou a seis pontos conquistados, assegurando os 100% de aproveitamento e a liderança isolada da chave

Publicado em 24/05/2021

por Samuel Garcia

Curitiba, PR, 24 (AFI) – Fechando os jogos da segunda rodada do Grupo F do Campeonato Brasileiro Feminino A2, o Vasco foi até Curitiba para encarar a equipe do Athletico-PR, no CT do Caju e venceu as adversárias paranaenses fora de casa, pelo placar de 2 a 0, garantindo a liderança da chave.

Neste domingo, também pelo Grupo F, o América-MG superou o Brasil de Farroupilha por 2 a 0, enquanto Ponte Preta e Chapecoense empataram em 1 a 1.

DEU VASCÃO

Pimentinha foi destaque na vitória do Vasco – Foto: João Pedro Isidro / Vasco

No duelo direto pela liderança do Grupo F do Brasileiro Feminino A2, o Athletico foi quem se mostrou mais ofensivo na primeira etapa, pressionando o Vasco e criando boas oportunidades principalmente com Kim Campos e Piri, que pararam em boas defesas da goleira Flor, que fez milagres para salvar o Vasco.

Jogando no contra-ataque, as cariocas conseguiram aproveitar a única chance de perigo na primeira etapa, aos 34, quando Tatiana, conhecida como Bebel, tocou na saída da goleira. Na volta para a segunda etapa, Pimentinha, logo aos dois minutos, fez um golaço chutando cruzado e ampliou a vantagem das cariocas, que seguraram o placar até o fim da partida.

Com a vitória, o Vasco chegou a seis pontos conquistados, assegurando os 100% de aproveitamento e a liderança isolada do Grupo F. Em contrapartida, o Athletico caiu para a terceira colocação, com três pontos, o mesmo número do vice-líder América-MG, que tem um melhor saldo de gols (0 a -1). Ponte Preta, com dois pontos, Chapecoense, com um e Brasil de Farroupilha, também com um, fecham a classificação.

REGULAMENTO

Os times foram divididos em seis grupos com seis equipes cada, que se enfrentam dentro da chave em turno único. Ao fim, os dois melhores de cada grupo e os quatro melhores terceiros colocados gerais avançam às quartas de final.