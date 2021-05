Vasco reforça jogo aéreo com atacante Daniel Amorim, ex-Tombense

Brasileiro

Série B: Vasco reforça jogo aéreo com atacante ex-Tombense, Avaí e CRB



Na última semana, o diretor de futebol Alexandre Pássaro já tinha afirmado que um atacante com forte poder aéreo era uma das carências

Publicado em 24/05/2021

por Agência Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 24 (AFI) – O Vasco continua atento ao mercado para fechar o elenco visando a disputa do Campeonato Brasileiro Série B. Depois de uma semana com reforços e saídas, o clube anunciou, nesta segunda-feira, a chegada do atacante Daniel Amorim. O jogador de 31 anos chega por empréstimo até o final da temporada.

Com 1,91m de altura, o centroavante chega para ampliar o leque de opções do técnico Marcelo Cabo. Na última semana, o diretor de futebol Alexandre Pássaro já tinha afirmado que um atacante com forte poder aéreo era uma das posições que seguiam sendo monitoradas, uma vez que essa não é característica de German Cano e Tiago Reis.

Foto: Victor Souza/Tombense

CARREIRA



Nascido no Rio de Janeiro, Amorim foi revelado pelo Marília-SP e atuou em diversos clubes do Brasil, incluindo CRB, Paysandu e Avaí.

Pelo último, em 2019, fez uma grande temporada, sendo artilheiro do Catarinense e um dos principais goleadores da Copa do Brasil.

Daniel Amorim foi um dos destaques do time do Tombense, semifinalista do último Campeonato Mineiro, sendo um dos três artilheiros com cinco gols.

ESTREIA

Na Série B, o Vasco estreia no próximo sábado, às 11h, diante do Operário-PR,